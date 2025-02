Niespodziewana deklaracja Wołodymyra Zełenskiego. „Jestem gotowy odejść”

Prezydent USA Donald Trump staje się coraz bardziej krytyczny wobec ukraińskiego przywódcy. Nazwał go m.in. „dyktatorem bez wyborów”, twierdził, że wykonuje „straszną robotę” i zarzucił Zełenskiemu, że to on był tym, który rozpoczął wojnę z Rosją.

Administracja Trumpa naciskała na też Zełenskiego, by podpisał umowę, która dałaby Stanom Zjednoczonym udział w eksploatacji metali ziem rzadkich na terytoriach Ukrainy. Argumentowała, że taka umowa stworzyłaby dla Stanów Zjednoczonych zachętę do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Zełenski, który dostał bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z treścią dokumentu, zakazał swoim ministrom podpisania go.