Izraelscy żołnierze przyjechali karetką i zabili staruszkę. Ekspert: Zbrodnia wojenna

Oświadczenie izraelskiego wojska

Brytyjski portal przypomniał, że w dniu, który zginęła 80-latka z Palestyny, Izraelskie Siły Obronne oświadczyły, że przeprowadzały na terenie obozu Balata „działania antyterrorystyczne”. Pytane przez Sky News o nagranie izraelskie wojsko odparło, że działa zgodnie z prawem międzynarodowym, a „wspomniany incydent jest analizowany”. „Zbadane zostanie użycie pojazdu pokazanego na nagraniu oraz twierdzenia o obrażeniach u osób niezaangażowanych podczas wymiany ognia między terrorystami a naszymi siłami” - dodano.

Izraelscy żołnierze popełnili zbrodnię wojenną?

Sky News zaznaczyło, że użycie oznakowanego pojazdu medycznego podczas operacji sił bezpieczeństwa, jak również zabicie 80-latki, może stanowić naruszenie Konwencji Genewskiej i zbrodnię wojenną. Sprawę skomentowała Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich. W rozmowie z portalem powiedziała, iż z nagrania już na pierwszy rzut oka widać, że nie podjęto żadnych środków ostrożności „w ramach działań, których legalność jest dyskusyjna”, by uniknąć ofiar wśród cywilów. Według niej, nie zastosowano także zasady proporcjonalności. - Więc to było zabójstwo z zimną krwią i to może być zbrodnia wojenna jako zabójstwo pozasądowe - oceniła Albanese.

Czytaj więcej Komentarze Dlaczego sprawą Netanjahu zaszkodziliśmy sobie na dekady? Zignorowanie przez Polskę decyzji Międzynarodowego Trybunały Karnego w sprawie premiera Izraela Beniamina Netanjahu będzie miało długofalowe konsekwencje w kluczowych dla nas sprawach: bezpieczeństwa i praworządności.

Z danych ONZ wynika, że po 7 października 2023 r., czyli ataku Hamasu na Izrael, izraelscy żołnierze i osadnicy zabili na okupowanych terenach palestyńskich co najmniej 813 Palestyńczyków, w większości nieuzbrojonych, w tym 15 kobiet i 177 dzieci. Biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka na okupowanych terenach palestyńskich oświadczyło w komentarzu do śmierci Halimy Abu Leil, że każde umyślne zabicie przez izraelskie siły bezpieczeństwa Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, jest niezgodne z międzynarodowymi przepisami o prawach człowieka i jest zbrodnią wojenną w kontekście izraelskiej okupacji terytorium palestyńskiego”. ONZ wezwało do dokładnego zbadania sprawy śmierci 80-latki i oceniło, że jeśli są dowody na naruszenie standardów, to winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.