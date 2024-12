Plan opracowany przez emerytowanego generała broni Keitha Kellogga wspólnie z Fredem Fleitzem, byłym urzędnikiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zakłada zamrożenie obecnej linii frontu, dostarczenie większej ilości amerykańskiej broni do Kijowa jedynie pod warunkiem, że Ukraina zgodzi się na rozmowy pokojowe. USA miałyby ostrzec Rosję, że zwiększą pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli Moskwa odrzuci negocjacje. Ich zdaniem zawieszone powinny być plan rozszerzenia NATO o Ukrainę.

JD Vance, wiceprezydent elekt i były senator, który wcześniej sprzeciwiał się pomocy dla Ukrainy, przedstawił alternatywną wizję. Jego zdaniem powinno dążyć się do utworzenia silnie ufortyfikowanej strefy zdemilitaryzowanej na obecnych liniach frontu, a Ukraina powinna zrezygnować z dążeń do członkostwa w NATO.

Richard Grenell, były ambasador Trumpa w Niemczech, zaproponował utworzenie „stref autonomicznych” we wschodniej Ukrainie. Sugerował również, że członkostwo Ukrainy w NATO nie jest w interesie USA.

Analitycy oraz byli urzędnicy ds. bezpieczeństwa narodowego wskazują, że elementy tych propozycji mogą spotkać się z oporem Zełenskiego, który uzależnił sukces swojego „Planu Zwycięstwa” od zaproszenia Ukrainy do NATO. Sprzeciw mogą również wyrazić europejscy sojusznicy Ukrainy oraz część amerykańskich polityków.

Ukraiński minister spraw zagranicznych wystosował w ubiegłym tygodniu list do swoich partnerów z NATO, w którym wezwał do zaproszenia Ukrainy do członkostwa podczas organizowanego w tym tygodniu spotkania ministrów spraw zagranicznych. Tymczasem prezydent USA Joe Biden kontynuuje wysyłanie broni do Kijowa, co może utrudnić Trumpowi wykorzystanie tej kwestii jako narzędzia nacisku.