Donald Tusk chce „głębokiej korekty niektórych priorytetów UE”. „Mieliśmy rację, ale nie chciano nas słuchać”

Donald Tusk: Realna ocena relacji z Rosją to kwestia fundamentalna dla przyszłości całej UE

Premier zaznaczył, że Europa zbyt długo zwlekała z przyjęciem twardej postawy wobec Rosji. – Już powoli wszyscy do tego dojrzewają, ale powiem bez złośliwej satysfakcji – o wiele za długo to trwało w Europie, żeby nasi partnerzy zrozumieli, że kwestia bezpieczeństwa, realnej oceny naszych relacji z Rosją to kwestia fundamentalna dla przyszłości całej UE – mówił. Podkreślił, że priorytety takie jak bezpieczeństwo, suwerenność i jednolita polityka wobec Rosji muszą stać się faktem. – To wszystko będzie jednym z tych kluczowych priorytetów i to będzie wymagało też polityki przez duże P – zaznaczył.

Tusk apelował o „pełne przebudzenie” Europy, odrzucenie iluzji i zdolność do politycznej ofensywy. – Musimy stawać się organizmem, który jest zdolny nie tylko do przetrwania, ale też politycznej ofensywy – mówił. Wyraził również determinację w promowaniu polskiego punktu widzenia. – Będziemy bardzo zdeterminowani w tym, żeby Europa zaczęła o wielu sprawach myśleć po polsku (…) w tych sprawach fundamentalnych, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa, często bywało tak, że mieliśmy rację, ale nie chciano nas słuchać – podsumował szef rządu.