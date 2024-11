Czy Rosja zaatakuje Zaporoże? Czy ma wojsko do zdobycia 700-tysięcznego miasta?

Teraz nadchodzą informacje o zbieraniu przez nich formacji do ataku w kierunku leżącego jeszcze dalej na zachód Zaporoża.

Tygodnik „The Economist” twierdzi, że rosyjska armia skoncentrowała tam do 130 tys. żołnierzy, ukraińscy wojskowi mówią na razie o 90 tys. Jednocześnie jednak wskazują, że na tym odcinku frontu dowodzi jeden z najlepszych rosyjskich generałów, będący też dowódcą wojsk powietrzno-desantowych Michaił Tieplinski.

– Nie będzie bezmyślnych „mięsnych szturmów” (nazwa rosyjskich falowych ataków piechoty prowadzonych bez wsparcia na ukraińskie umocnienia–red.), wszystkie operację będą dobrze przygotowano i równie dobrze zaopatrywane – mówi o nim jeden z Ukraińców.

Wszyscy wojskowi wątpią jednak, by tylko setką tysięcy żołnierzy Tieplinskiemu udało się zdobyć samo Zaporoże, liczące ponad 700 tys. mieszkańców, czy choćby je zablokować. Mimo że taki podbój może być propagandowym celem Władimira Putina, który już wpisał do rosyjskiej konstytucji, że miasto należy do Rosji.

– Rosjanom starczy zasobów, by stworzyć problemy naszej armii w południowej części obwodu zaporoskiego, przynajmniej na szczeblu taktycznym – uważa jeden z ukraińskich wojskowych. Nikt jednak nie ma pewności, co Rosjanie zebrali naprzeciw obrońców. Ukraińcy bowiem, cofając się cały czas na południu, utracili „kontrolę ogniową” (możliwość ostrzeliwania) linii kolejowych prowadzących z Rosji na tereny okupowane, w tym na południe obwodu zaporoskiego. Nie wiadomo więc, co rosyjscy wojskowi zebrali do ataku i w jakiej ilości.

Dowódca ukraińskiej brygady „Spartan” pułkownik Ołeksij Hilczenko wskazuje, że początkowo (jeszcze latem) Rosjanie wysłali na ten odcinek dwie dodatkowe dywizje. Ale nim w ogóle zaczęły atak, wysłano je do obrony rosyjskiego obwodu kurskiego.