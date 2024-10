Bjørn Arild Gram, minister obrony Norwegii: Nie widzę perspektyw na szybkie zakończenie walk w Ukrainie

Jak długo przy takich stratach ta wojna może jeszcze trwać?

Nie widzę perspektyw na szybkie jej zakończenie. Każda ze stron liczy na korzystny dla niej przełom. Oczywiście chcielibyśmy, aby Ukraińcom udało się odepchnąć Rosjan, odzyskać utracone ziemie. Rosjanie mają jednak więcej wojsk, więcej uzbrojenia. Z drugiej strony Ukraińcy są lepiej przeszkoleni i mają lepszej jakości broń. A tu nie chodzi tylko o ilość, ale również o jakość. Ukraińcy wykazali się także niezwykłą pomysłowością. Musimy ich jednak w jeszcze większym stopniu wspierać.

Na dniach nowym prezydentem USA może zostać Donald Trump. Obawia się pan tego?

Jak członek rządu Norwegii nie chcę oceniać demokratycznych wyborów w Stanach. Wszyscy słyszymy, co mówi Trump odnośnie do NATO, zakończenia wojny w Ukrainie. Jednak gdy był prezydentem, relacje transatlantyckie, które mają fundamentalne znaczenie dla Norwegii, pozostały bardzo silne.

Podkreśla pan, że Rosja nie osiągnęła zakładanych celów w Ukrainie. A Ameryka je osiągnęła?

Ukraina pozostaje niezależnym krajem, ma wybrany demokratycznie rząd, prezydenta. Ale oczywiście Ukraińcy walczą dziś o przetrwanie. Ich poświęcenie jest ogromne, a ofiary się jeszcze nie skończyły. Nie da się więc powiedzieć, że ten cel został ostatecznie osiągnięty, dopóki porozumienie pokojowe nie usankcjonuje istnienia wolnej i trwałej Ukrainy.

Ameryka nie wydaje jednak zgody na użycie przez Ukraińcom otrzymanej przez USA broni, aby niszczyć cele daleko w głąb Rosji. To słuszne?

Rola Ameryki we wspieraniu Ukrainy od początku tej wojny jest absolutnie kluczowa. Ukraina ma prawo do odpowiedzi na rosyjskie ataki, także w głąb Rosji. Nie chcę komentować zasad użycia broni określanych przez inne państwo.

Jest jeszcze jeden front: wewnątrz Rosji. W jej historii wielokrotnie reżimy zaangażowane w krwawe wojny w końcu padały. Podobnie może być z Putinem?

Niezwykle trudno jest dziś ocenić prawdziwe poparcie dla Putina, nastrój, jaki panuje w Rosji. W przeszłości wojny na Kaukazie i w Gruzji, a także aneksja Krymu przysporzyły mu popularności. Teraz jednak straty po stronie rosyjskiej są niepomiernie większe. Putin starał się uchronić ludność wielkich miast przed poborem, jednak mamy informacje, że ta sytuacja coraz bardziej ciąży rosyjskiemu społeczeństwu. Jak to się przełoży na sytuację polityczną, nie wiadomo. Reżimy autorytarne zwykle wydają się bardzo stabilne do ostatniej chwili, zanim padną. Dla nas liczy się jednak nie to, czy Putin przetrwa, ale aby Rosja skończyła tę wojnę i opuściła Ukrainę. Oczywiście dostrzegamy, że rosyjska dyktatura coraz bardziej się zaostrza. Rodząca się w latach 90. demokracja została ostatecznie zdławiona. To bardzo smutne. Rosjanie zwykle nie zdradzają jednak swoich odczuć. Być może to jest dziedzictwo Związku Radzieckiego, ale z tego powodu jeszcze trudniej rozpoznać nastroje, jakie w Rosji panują.