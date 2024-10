Dymisje w resorcie obrony Ukrainy. Szef wywiadu wojskowego zostanie odwołany?

Na początku wojny w 2022 roku jedną z najważniejszych spółek ukraińskiej zbrojeniówki (w sumie w jej skład wchodzi ponad 100 państwowych firm) przekazano wywiadowi wojskowemu. Wówczas zapowiadano, że nawet po zniesieniu stanu wojennego nie powróci pod kontrolę resortu obrony. Stało się inaczej i wygląda na to, że to kolejny cios wymierzony w wywiad wojskowy.

Zwłaszcza że kilka dni temu media ukraińskie informowały, że Umerow zwolnił dwóch zastępców szefa GUR, nie konsultując tego z Kyryłem Budanowem. O tym, że popularny nad Dnieprem 38-letni generał również może stracić stanowisko, pisał popularny portal NV, powołując się na rozmówców w służbach.

– Plotki o tym, że może dojść do zmiany szefa GUR, krążą od dawna. Czy może do tego dojść? Może. Przypominam, że kiedyś wydawało się nam, że Wałerij Załużny (obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii – red.) będzie wiecznie dowódcą armii. I wszyscy powtarzali, że to (dymisja – red.) niemożliwe. A do tego doszło – komentował w rozmowie z portalem doniesienia medialne Serhij Rachmanin, deputowany Rady Najwyższej z partii Głos, który zasiada w Komitecie bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu.

Ukraiński ekspert: Budanow jest skutecznym szefem wywiadu

Kyryło Budanow jest jednym z najpopularniejszych Ukraińców i, jak wskazują sondaże, cieszy się sporym zaufaniem rodaków. Rosja umieściła go na liście „terrorystów” i wydała za nim list gończy. To z nim kojarzą się udane operacje GUR uderzające m.in. we Flotę Czarnomorską, rosyjskie rafinerie i magazyny paliw, ale też akcje antykremlowskich rosyjskich batalionów ochotniczych na terenie Rosji. W czasie trwającej od dwóch lat wojny media kilkakrotnie wróżyły mu awans. Jego nazwisko było wymienianie wśród potencjalnych kandydatów na szefa resortu obrony po zwolnieniu Reznikowa, ale też spekulowano, że może stanąć na czele armii po dymisji Załużnego.