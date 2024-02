W grudniu sąd w Moskwie wydał postanowienie o aresztowaniu Budanowa, in absentia, pod zarzutem prowadzenia działalności terrorystycznej.



Co Rosjanie zarzucają szefowi wywiadu wojskowego Ukrainy

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zarzuca szefowi wywiadu wojskowego Ukrainy popełnienie 104 ataków terrorystycznych wymierzonych w Rosję.



104 Tyle aktów terroru Rosjanie zarzucają gen. Budanowowi

Budanowowi zarzuca się m.in. zlecenie przeprowadzenia ataku na Most Krymski w październiku 2022 roku. Na Moście doszło wtedy do eksplozji ciężarówki przewożącej ładunki wybuchowe, co doprowadziło do uszkodzenia zarówno kolejowej, jak i drogowej części mostu.



Rosja jako ataki terrorystyczne traktuje też ataki przeprowadzane z użyciem dronów powietrznych i morskich na cele w Rosji.



Tymczasem Ukraińcy podkreślają, że takie ataki są wymierzone w obiekty na bliższym i dalszym zapleczu frontu, które działają na rzecz rosyjskiej armii prowadzącej agresję przeciw Ukrainie. Atakowane są m.in. rafinerie i składy paliw dostarczające paliwa rosyjskiej armii.