Siły zbrojne Izraela zaatakowały kwaterę główną Hezbollahu. „Konflikt się nasilił”

Jak nie wpuścić rosyjskiego LNG do Unii? Belgia i Holandia mają pomysł

Import rosyjskiego LNG do krajów Wspólnoty można zatrzymać tylko decyzją Brukseli. Firmy same nie zrywają umów długoterminowych, bo to skutkuje karami. Dlatego potrzebne są sankcje. Wtedy zerwanie umowy jest łatwe.