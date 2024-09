Rosyjski dron nie spadł na terytorium Polski? A może go nie było?

Według jednej z hipotez dron mógł nie spaść na terytorium Polski – moment utracenia go z radarów mógł być momentem obniżenia pułapu przez maszynę, po czym mogła ona zmienić kurs i opuścić polskie terytorium.



Czytaj więcej Polityka Sondaż: Rosyjski dron nad Polską. Czy powinniśmy go strącić? Znamy zdanie Polaków "Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna strącać obiekty wlatujące nad nasze terytorium w czasie ataków Rosji na Ukrainę, nawet jeśli nie ma pewności, co to za obiekty?" - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Donald Tusk, w czasie jednej z konferencji prasowych, pytany o incydent mówił, że nie ma pewności, czy dron rzeczywiście wleciał nad terytorium Polski.



W czasie zmasowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę kilkukrotnie dochodziło w przeszłości do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski manewrujące. Najpoważniejszy taki incydent miał miejsce 16 grudnia 2022 roku, gdy rosyjski pocisk Ch-555 wleciał nad Polskę i spadł w lesie w pobliżu Bydgoszczy. Pocisk ten został odnaleziony dopiero kilka miesięcy później, przez przypadkową osobę. Jak się okazało był nieuzbrojony (nie miał głowicy bojowej) co oznacza, że był to prawdopodobnie pozorowany cel dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.



Inne pociski, które naruszały polską przestrzeń powietrzną, zazwyczaj przebywały w niej od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, po czym wlatywały ponownie nad Ukrainę (taka trajektoria miała utrudnić zwalczanie ich przez ukraińską obronę przeciwlotniczą).