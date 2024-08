Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 916 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 26 na 27 sierpnia doszło do kolejnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę.

Około 500 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy atakuje siły rosyjskie w rejonie dwóch przejść granicznych w obwodzie biełgorodzkim – podał związany z rosyjskimi strukturami siłowymi kanał Mash w serwisie Telegram. Według tego źródła, chodzi o przejścia Hoptiwka-Niechotiejew oraz Szebiekino, położone na granicy rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego i ukraińskiego obwodu charkowskiego.

Reklama

Doniesienia o walkach na granicy obwodu biełgorodzkiego

Mash przekazał, że w obu wymienionych miejscach trwają walki. We wpisie podano, że ok. 200 żołnierzy wspieranych przez bojowe wozy piechoty szturmuje rosyjskie pozycje w punkcie Hoptiwka-Niechotiejew, a ok. 300 - w Szebiekinie. Rosjanie mieli odpowiedzieć ostrzałem artyleryjskim, a także wysłać w rejon starć śmigłowce. Mash podał również, powołując się przy tym na nasłuch łączności wojsk, że w walkach po stronie ukraińskiej biorą udział ochotnicy z Polski, Gruzji i Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie bliżej Pokrowska, Ukraińcy uderzą pod Zaporożem? Nie zważając na wdarcie się ukraińskiej armii do Rosji, Władimir Putin kazał swoim wojskom kontynuować za wszelką cenę natarcie w okolicach Doniecka.

Jeśli doniesienia te się potwierdzą, oznaczałoby to kolejne starcia w przygranicznym Szebiekinie. W czerwcu 2023 r. w miejscu tym doszło do walk z udziałem proukraińskich bojówek. Według innego kanału w serwisie Telegram, SHOT, walki w rejonie Niechotiejewa zakończyły się, wojska ukraińskie zostały odparte, a straty Ukraińców wyniosły ok. 20 ludzi, przy czym źródła tej informacji nie podano.