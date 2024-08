"Financial Times" o tajnej liście rosyjskich celów w Europie. "Na wypadek potencjalnego konfliktu"

Rosyjska flota ma przygotowywać się do potencjalnego konfliktu z NATO - wynika z tajnych dokumentów, na które powołuje się "Financial Times". Rosyjskie okręty szykują się do użycia rakiet z głowicami nuklearnymi w kierunku obiektów w głębi Europy - twierdzi gazeta.