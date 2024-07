Czy Ukraina może odzyskać Półwysep Krymski? "Kto kontroluje Krym, wygrywa wojnę"

Czy lądowy atak na Krym jest możliwy

- Krym to jest to, co my nazywamy „decydującym terytorium”. I ten, kto kontroluje Krym, według mnie, wygrywa tę wojnę. Nie sądzę, by w najbliższym czasie doszło do naziemnej operacji ofensywnej na półwysep, ale to i tak trochę przestarzały sposób myślenia. Mam na myśli, że ważne jest uczynienie półwyspu niezdatnym do użycia przez rosyjskie wojska – mówił jeszcze w styczniu gen. Ben Hodges, były dowódca amerykańskiej armii w Europie. Ale on powtarza od około półtora roku, że Krym zadecyduje o przebiegu wojny.

Można przypuszczać, że rosyjskie dowództwo nie zgadza się z Hodgesem w sprawie naziemnej ukraińskiej operacji, gdyż od tygodnia koncentruje wojska w zaporoskich stepach. Oddziały jednak nie formują zgrupowania uderzeniowego, możliwe więc, że przysłano je tam dla obrony. Tamtędy prowadzi najkrótsza droga lądowa na półwysep.

Jednocześnie rosyjska armia prowadzi ataki na wszystkich innych odcinkach frontu, jak sądzą zachodni eksperci, głównie po to, by nie pozwolić Ukraińcom przejąć inicjatywy.

Na razie ukraińska armia przepędziła z półwyspu rosyjską flotę, jednak od maja trwa też jej powietrzna ofensywa przeciw rosyjskiej obronie przeciwlotniczej Krymu. W zeszłym tygodniu znów celnie uderzono w największe, wojskowe lotnisko półwyspu w Sakach oraz zniszczono jeden z rakietowych systemów przeciwlotniczych – już piąty lub szósty od początku ataków.

– Wiemy, że jak tylko spalimy im kilka ich przeciwlotniczych systemów rakietowych, to oni w ciągu dwóch tygodni przywiozą tam nowe. S-300 już im się skończyły, teraz wiozą S-400, a nawet (najnowsze) S-500. Faktycznie wykorzystujemy Krym jako „wielką maszynkę do mięsa” dla ich systemów obrony powietrznej – wyjaśnia ukraiński ekspert i były wojskowy Jewhen Dykij.