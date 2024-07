W ukraińskiej armii narasta kryzys, wobec dowódców padają poważne zarzuty

Viktor Orbán napisał do przewodniczącego Rady Europejskiej list, w którym m.in. namawiał do tego, by Unia Europejska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Rosją. Charles Michel odpowiedział na list premiera Węgier. ”Nie mogę zaakceptować Twojego twierdzenia, że prowadziliśmy politykę prowojenną. Jest zupełnie odwrotnie" - stwierdził.