Próba zamachu stanu na Ukrainie? Prokuratura informuje o zatrzymaniach

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 859 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ukraińskie drony atakowały obwody briański i biełgorodzki.

W poniedziałek na kanałach społecznościowych Biura Prokuratora Generalnego poinformowano, że funkcjonariusze „ujawnili grupę pseudoaktywistów, którzy 30 czerwca przygotowywali prowokacje w Kijowie”.



Reklama

Według śledczych „w maju-czerwcu 2024 r. grupa osób rozpowszechniała w mediach społecznościowych wpisy nawołujące do zdyskredytowania obecnych władz państwa, zmiany porządku konstytucyjnego i przejęcia władzy państwowej na Ukrainie”. „Konspiratorzy przygotowywali się do zorganizowania 30 czerwca w Kijowie tzw. wiecu z udziałem organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Jednocześnie namawiano ludzi do wzięcia udziału w wydarzeniu pod pretekstem rzekomo publicznego wydarzenia, bez informowania o scenariuszu »siłowym«” — czytamy w komunikacie.



Uczestnicy wiecu chcieli — według prokuratury — „wybrać rząd tymczasowy”, „wejść do Rady Najwyższej” i „usunąć z urzędu obecne władze państwa”. Gdyby obecny rząd nie posłuchał wezwań do dymisji, spiskowcy mieli siłowo przejąć władzę.