Rosyjski ekspert mówi o pełzającej eskalacji

Z kolei Rosjanie przewidują, że obecne zakazy i zastrzeżenia będą erodować w trakcie dalszej wojny. – To jest pełzająca eskalacja, w trakcie której swoje decyzje podejmuje każda ze stron – i Rosja, i Ukraina, i NATO. Przy tym ukraińska armia nigdy nie uznawała żadnych (rosyjskich) „czerwonych linii”, a targi o zakresie dopuszczalnego szły tylko między Rosją a USA/NATO. Ukraina jako trzecia strona, nie wciągnięta w te targi, będzie rozszerzać strefę uderzeń zarówno co do wyboru celów, jak i ich odległości od granicy – sądzi rosyjski ekspert Walerij Szirjajew.