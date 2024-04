Przekazując tę informację prezydent Biden wypomniał republikanom, że droga ustawy na jego biurka była trudna i powinna skończyć się szybciej, bo w tym czasie Rosja wzmogła naloty na ukraińskie miasta i „odważnych Ukraińców”.

Joe Biden: Teraz musimy działać szybko

- Na szczęście dało nam się to zrobić, spotkaliśmy się w jednym punkcie – powiedział Biden podczas wydarzenia w Białym Domu, ogłaszającego podpisanie umowy. - Teraz musimy działać szybko. I to robimy.

Biden powiedział, że przekazywanie początkowego pakietu pomocy wojskowej rozpocznie się za kilka godzin – według amerykańskich urzędników jest to pierwsza transza broni dla Ukrainy. Oczekuje się, że obejmą one zdolności w zakresie obrony powietrznej, pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone i inną broń, aby wesprzeć siły ukraińskie.

Będzie to sprzęt do amunicji przeciwlotniczej, artylerii, systemów rakietowych i pojazdów opancerzonych, którego duża część ma się już znajdować na terytorium Polski i Niemiec, jak informowało we wtorek CNN.

Czytaj więcej Polityka Warszawa stolicą odsieczy dla Ukrainy. Europa się zmobilizowała Podróż premiera Wielkiej Brytanii oraz sekretarza generalnego NATO do Warszawy może być porównywalna z tą, jaką zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie odbył do Polski prezydent Joe Biden.

CNN, powołując się na anonimowe źródła, podało wczoraj, że prezydent Biden, w oczekiwaniu na zakończenie prac legislacyjnych nad projektami ustaw o pomocy dla Ukrainy, polecił Pentagonowi przygotowanie odpowiednich dostaw.