Premier Gruzji Irakli Kobachidze kilka dni temu zrezygnował z wizyty w USA. Poszedł dalej i oskarżył Waszyngton o dokonanie kilku prób przeprowadzenia rewolucji w Gruzji w latach 2020–2023. Co pan o tym myśli?

Trudno mi to zrozumieć, bo to teorie spiskowe. Przed tym, jak rzucać takie oskarżenia pod adresem swoich partnerów, musieli podjąć ważną polityczną decyzję. Próbuję zrozumieć na czym polega. Czy to oznacza, że partii rządząca skręciła z drogi integracji euroatlantyckiej? Z jednej strony oskarżają Zachód o próbę wywołania wojny, z drugiej strony obiecują Gruzinom członkostwo w UE do 2030 roku. Sami sobie przeczą.

Po co prowokują Gruzinów do wyjścia na ulice? Przecież do wyborów parlamentarnych pozostało zaledwie kilka miesięcy, a rządzące Gruzińskie Marzenie prowadziło dotychczas w sondażach.

Wygląda na to, że chcą wyczyścić całkowicie pole polityczne przed październikowymi wyborami, że mieli pewne obawy co do wyniku tych wyborów, boją się przegrać. Iwaniszwili powiedział przecież, że muszą wygrać te wybory każdym kosztem. Postanowili więc podnieść napięcie w społeczeństwie, przetestować zdolność Gruzinów do stawiania oporu. Przy okazji chcą zidentyfikować swoich najaktywniejszych przeciwników. A później rozpoczną czystki, by zapewnić sobie większość konstytucyjną. Mówią, że nie będą zwracać uwagi na to, czy Zachód uzna wynik nadchodzących wyborów. Celowo eskalują relacje z naszymi zachodnimi partnerami. To niebezpieczna tendencja.

Jaką rządzący w Tbilisi mają alternatywę? Rosja?