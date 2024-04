Zdaniem emerytowanego wojskowego Ukraińcy za te 14 mld dol. „w pierwszej kolejności” otrzymają przede wszystkim pociski artyleryjskie 155 mm, amunicję strzelecką i to, co jest potrzebne do obrony powietrznej. Generał podkreślał, jak ważne dla Kijowa będzie to wsparcie, zauważając, że „obecny czas jest bardzo trudny dla Ukrainy”. — Ukraina jedzie na oparach, jeżeli chodzi o prowadzoną obronę. Brakuje wszystkiego. Nie tylko amunicji, ale różnych elementów, które pozwoliłyby się skutecznie bronić — mówił.

Gen. Bogusław Pacek: Nowy pakiet USA powinien Ukrainie wystarczyć na kilka miesięcy

— Te 14 mld dolarów można porównywać z wcześniejszymi różnymi pakietami, których było już wiele. Myślę, że ten nowy pakiet powinien wystarczyć na kilka miesięcy. On pozwoli przetrwać Ukrainie. Mam nadzieję, że wzmocni też znacznie siły do obrony Ukrainy, ale on sam w sobie nie odwróci losów tej wojny — zaznaczył były rektor Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Akcentował też, że nowy sprzęt to jedno, natomiast Ukraina musi również „skorzystać z nowej ustawy o mobilizacji i spowodować, że pojawią się na froncie nowe bataliony”. — A jeżeli nie będą to nowe brygady, to przynajmniej uzupełnione z wymienionymi żołnierzami. Rotacja jest pilnie potrzebna i to na poziomie około 300 tysięcy żołnierzy. To są bardzo duże liczby i bardzo poważne zadania dla Ukrainy — podsumował gen. Bogusław Pacek.