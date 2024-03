Wojna na Ukrainie. Niewielkie, ale stałe zdobycze wojsk rosyjskich

Natarciu przeciwstawia się tylko zajadłość obrońców. Zachodni eksperci piszą, że „ukraińskie pozycje obronne dają niewiele ochrony”. Dopiero teraz Ukraińcy zaczynają budować na zapleczu rozległe, złożone z kilku linii pozycje obronne – na podobieństwo rosyjskich, na których utknęło latem ich kontrnatarcie.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 763. dniu wojny PAP

Wykorzystując przewagę w artylerii, Rosjanie posuwają się jednak do przodu. – Jeśli chcesz żyć – okopuj się – mówią ukraińscy żołnierze wszystkim nowo przybyłym na front.

Eksperci podliczyli, że mimo rozwoju nowych rodzajów broni, takich jak drony, to 80 proc. strat na obecnej wojnie pochodzi od ognia artylerii. „Ukraińcy mówią, że tylko do utrzymania obecnej linii obrony potrzebują ok. 75 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie. (…) Tymczasem Rosjanie wystrzeliwują miesięcznie 300 tys. i mogą utrzymać to tempo miesięcznie produkując ok. 250 tys. pocisków i resztę importując z Korei Północnej” – pisze waszyngtoński ośrodek analityczny CSIS.

Nie ma obrony powietrznej. Nasze czołgi Ukraińcy zupełnie bezkarnie palą dronami – opowiada rosyjski żołnierz o dostawie sprzętu na pierwszą linię.

Ale Rosjanie też ponoszą bardzo dotkliwe straty. – Rozładowywałem sprzęt dla czołgistów spod Awdijiwki. Bardzo są wściekli. Ładunek przyjmował dowódca plutonu czołgów, porucznik z mobilizacji, prawie mój rówieśnik. Kilka razy już palił się w czołgu. Maszyny nie mają reaktywnych pancerzy, są łyse. Ładunki do ich ochrony załogi ściągają z wraków, pod ostrzałem. Nie ma obrony powietrznej. Nasze czołgi Ukraińcy zupełnie bezkarnie palą dronami – opowiada rosyjski żołnierz o dostawie sprzętu na pierwszą linię.