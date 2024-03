Ministerstwo Zdrowia nie podało dokładnej liczby studentów medycyny pracujących obecnie w strefie działań wojennych. Według Artema Metelewa, przewodniczącego komisji Dumy ds. polityki młodzieżowej, prawie 440 lekarzy-ochotników udziela pomocy medycznej w szpitalach w siedmiu regionach.

- Wielu studentów przygotowujących się do zawodu chirurga, anestezjologa i ratownika udaje się na front — powiedział Badma Baszankajew, przewodniczący komisji Dumy ds. ochrony zdrowia. - Uważamy, że należy do tego zachęcać. Jeśli przyszli medycy chcą odbyć staż w specjalnej strefie operacyjnej lub w szpitalu na linii frontu, powinniśmy dać im taką możliwość. Mogą wykonywać pracę personelu pielęgniarskiego lub pomagać chirurgom wojskowym w szpitalach pierwszej linii. To wielki wkład we wspólną sprawę - dodał.

Wojna na Ukrainie. Eksperci mają wątpliwości czy wojsko potrzebuje studentów bez praktyki

- Wysyłanie studentów do strefy konfliktu zbrojnego powinno odbywać się wyłącznie na zasadzie dobrowolności - powiedziała Larisa Popowicz, dyrektor Instytutu Ekonomiki Zdrowia w Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie.

- Nie sądzę, by właściwe było odbywanie tam praktyk studenckich. W specjalnej strefie operacyjnej potrzebne są zupełnie inne umiejętności i kompetencje" - powiedziała ekspertka. Dodała również, że słabo wyszkolony student bez praktyki medycznej na niewiele się zda, a Ministerstwo Obrony Narodowej nie narzekało do tej pory na brak personelu medycznego na froncie - dodała.