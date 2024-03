Burza po słowach papieża Franciszka. „Czy ktoś myślał o rozmowach z Hitlerem?”

Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz. Franciszek i „biała flaga”. Papież nie jest nieomylny ws. geopolityki „Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – powiedział papież Franciszek, po raz kolejny dając dowód, że w sprawie wojny Rosji z Ukrainą drogi jego i Zachodu bardzo się rozeszły.

Podziękował też papieżowi Franciszkowi za jego nieustanne modlitwy o pokój. „Nadal mamy nadzieję, że po dwóch latach wyniszczającej wojny w sercu Europy Papież znajdzie okazję do złożenia wizyty apostolskiej na Ukrainę” – zachęcił.

Musimy zrobić wszystko, by zabić Smoka

Do sprawy odniósł się także ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej.

„Najważniejsze jest to, by być konsekwentnym. Kiedy mówi się o trzeciej wojnie światowej, którą mamy teraz, konieczne jest wyciągnięcie lekcji z drugiej wojny. Czy ktoś mówił wtedy poważnie o rozmowach pokojowych z Hitlerem i białej fladze, by go zadowolić? Zatem lekcja jest jedna: jeśli chcemy skończyć wojnę, musimy zrobić wszystko, by zabić Smoka” – napisał na portalu społecznościowym.