Od napaści Rosji na Ukrainę do Argentyny uciekło 35 tysięcy Rosjan. W minionym roku dostali rekordowo dużo pozwoleń na pobyt. To dzięki „turystyce w ciążowej”. Kobiety, które urodziły w Argentynie dziecko, szybko dostają obywatelstwo dla całej rodziny i mogą swobodnie podróżować bez wiz do 170 krajów, w tym do UE, Wielkiej Brytanii i USA.