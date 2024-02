Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 712 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Senat USA przedstawił projekt ustawy zawierającej m.in. zapis o 60 mld dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

- Europejskie armie nie będą gotowe, to będzie szok, gdzie jest gwarancja, że NATO zareaguje natychmiast? - tak Zełenski odpowiedział na pytanie co chciałby powiedzieć tym we Włoszech i w Europie, którzy mówią, że są zmęczeni wojną na Ukrainie.



Reklama

Wołodymyr Zełenski o Rosji: Nie chcą pokoju, chcą, by Ukraina była częścią ich imperium

Zełenski przekonywał też, że Ukraina jest dziś „inna, bliższa Europie”.



- Ukraina ma mocniejszą armię, wyposażoną w zachodnie środki walki. Jesteśmy bardziej doświadczeni. Czasem trochę zmęczeni (...) - przekonywał ukraiński prezydent.