Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 650 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. We wtorek w nocy Most Krymski był zamknięty dla ruchu samochodowego.

Ukraiński żołnierz z 21. brygady zmechanizowanej powiedział AFP, że czołg Stridsvagn 122 (Strv 122), będący ulepszoną, szwedzką wersją niemieckiego czołgu Leopard 2 A5 – szwedzka wersja Leoparda 2A5 – jest obecnie używany do atakowania grup piechoty lub składów amunicji. - Innymi słowy, nie jest on używany w taki sam sposób, jak podczas kontrofensywy – mówił cytowany przez agencję 25-letni Rusłan, odnosząc się do planów Ukrainy, która tego lata chciała odbić przynajmniej część okupowanego przez Rosję terytorium.



Reklama

Francuska agencja zwraca uwagę, że linia frontu, również w obwodzie charkowskim, gdzie rozmieszczono Strv 122, przez ostatni rok nie uległa znaczącemu przesunięciu. Kijów miał nadzieję, że leopardy umożliwią przedarcie się przez rosyjską obronę, a następnie ruszą na południe, w stronę Krymu – półwyspu okupowanego przez Moskwę od 2014 roku. „Zamiast tego są rozmieszczone wzdłuż frontu i działają bardziej jak artyleria dalekiego zasięgu, niż ofensywne czołgi bojowe, wkraczające w głąb terytoriów zajętych przez Rosję” - donosi AFP.

Agencja powołuje się przy tym na publikację niemieckiego „Bilda”, który w niedawnym artykule pod tytułem „To nie było tak zaplanowane” opisał, w jaki sposób Kijów wykorzystywał leopardy. Jednocześnie podkreśla, że „rozmieszczenie czołgów wpisuje się w panujący na Ukrainie trend, zgodnie z którym przedstawiciele administracji i wojskowi podkreślają potrzebę umocnienia pozycji, aby zablokować rosyjskie postępy. Od września rosyjskie wojska nieustannie napierają na Kupiańsk, zniszczone wojną miasto, w którym mieszkało niegdyś 30 tys. mieszkańców, w obwodzie charkowskim graniczącym z Rosją.