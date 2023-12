Szef Szin Bet: Wyeliminowanie Hamasu to będzie nasze Monachium

Nie jest jasne, kiedy padły słowa szefa Szin Bet Ronena Bara i do kogo były skierowane.



"Rząd postawił nam za cel wyeliminowanie Hamasu. To jest nasze Monachium. Zrobimy to wszędzie - w Gazie, na Zachodnim Brzegu, w Libanie, w Turcji, w Katarze. Zajmie to kilka lat, ale będziemy tam, aby to zrobić” - powiedział Ronen Bar.



Długa historia izraelskiej zemsty

Wspominając o Monachium, Bar miał na myśli reakcję Izraela na zabójstwo 11 członków izraelskiej drużyny olimpijskiej, którego dokonali terroryści z palestyńskiej grupy Czarny Wrzesień podczas igrzysk w Monachium w 1972 r.

Czytaj więcej Historia Śmierć na olimpiadzie w Monachium Przed 50 laty na igrzyskach odbywających się w Niemczech zachodnich od kul zamachowców zginęli izraelscy olimpijczycy. Ujawnione niedawno dokumenty odsłaniają złowieszczy przebieg wydarzeń zakończonych katastrofą.

Izrael odpowiedział, przeprowadzając przez wiele lat w kilku krajach ukierunkowaną kampanię zabójstw przeciwko agentom i dowódcom Czarnego Września.