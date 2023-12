Rosjanie dokonali egzekucji ukraińskich jeńców. Do sieci trafiło nagranie

„Dziś w sieci pojawiło się nagranie z egzekucji ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się jako jeńcy, dokonanej przez rosyjskich żołnierzy. To kolejny przykład łamania konwencji genewskich i braku poszanowania dla międzynarodowego prawa humanitarnego! Strona rosyjska po raz kolejny pokazuje swoje terrorystyczne oblicze!” - napisał Łubinec w mediach społecznościowych. Do wpisów dołączył nagranie pokazujące, co Rosjanie zrobili z zatrzymanymi Ukraińcami.

Reklama

Na filmie można zobaczyć, jak ukraińscy żołnierze wychodzą z ukrycia z rękami w górze, w geście poddania się. Jeden z nich położył się na ziemi, z dłońmi położonymi na głowie, po chwili w wyjściu z podziemnej kryjówki pojawił się drugi. Rosjanie nie mieli dla nich litości - obaj zostali zastrzeleni.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Mediazona liczy poległych Rosjan. Całkowite szacunki są zróżnicowane Rosyjski niezależny portal Mediazona wraz z BBC Russia potwierdził 1 grudnia nazwiska 38 261 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku.

„Świat nie powinien przyzwalać na takie zbrodnie. Dlatego jako Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy zwróciłem się do: po pierwsze, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, ponieważ jego mandat przewiduje rejestrowanie zbrodni przeciwko jeńcom wojennym. Wideo wyraźnie pokazuje, że ukraińscy żołnierze podejmują niezbędne kroki w celu poddania się! Żołnierze byli rozbrojeni, a ich ręce były uniesione. Nie stanowili żadnego zagrożenia! Strona rosyjska musiała ich formalnie pojmać i nadać im status jeńców wojennych” - napisał Łubinec. Przekazał, że zwrócił się również do ONZ, by stała misja obserwacyjna organizacji „odnotowała ten fakt jako kolejny jaskrawy przykład naruszenia przez Rosję norm międzynarodowego prawa humanitarnego”.