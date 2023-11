Rosyjskie ataki na Awdijiwkę: fala za falą

Według szacunków ukraińskich władz poza granicami kraju przebywa obecnie ok. 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym i nie ma możliwości zmuszenia ich do powrotu. Kraje, do których wyjechali, odmawiają ich wydawania, uchylanie się bowiem od mobilizacji w Ukrainie nie jest karalne poza jej granicami. Można jedynie apelować o ich dobrowolny powrót. Ale na początku wojny, w lutym–kwietniu ubiegłego roku, do Ukrainy wróciło od 70–80 do 100 tys. osób, by zaciągnąć się do armii. Wydaje się, że nikt więcej nie chce z zagranicy iść na front.

Podobne protesty rodzin zmobilizowanych w Rosji w tym samym czasie (w październiku–listopadzie) stłumiła w zarodku policja polityczna FSB. Kreml ma te same kłopoty, ale o nich nie mówi.

– Musimy zwiększać nasze rezerwy. Rosja nie była w stanie wykorzystać wielkiej przewagi w sile żywej dlatego, że Władimir Putin obawia się, iż (kolejna) powszechna mobilizacja może sprowokować kryzys polityczny. A ponadto Rosja nie jest w stanie przeszkolić i wyposażyć dodatkowych zmobilizowanych – mówił dowódca ukraińskiej armii gen. Walery Załużny.