Czteroletnia dziewczynka wśród zakładników uwolnionych przez Hamas

Biden podał, że uwolniona została czteroletnia zakładniczka Hamasu Abigail Edan, która 7 października widziała, jak bojownicy Hamasu zabijają jej rodziców. Dziewczynka była przetrzymywana od 7 października. - To, co przeżyła, jest nie do pomyślenia - mówił na konferencji prasowej amerykański prezydent.

W ataku 7 października Hamas zabił w Izraelu 1200 osób i uprowadził do Gazy ok. 240. W odpowiedzi izraelskie wojsko rozpoczęło bombardowania Gazy i operację lądową. Według władz Gazy, w wyniku izraelskich działań zginęło co najmniej 14 800 Palestyńczyków, w tym 6150 dzieci i ponad 4000 kobiet. Ponad 36 tys. osób zostało rannych, setki tysięcy musiało opuścić swoje domy.

Netanjahu: Po zakończeniu rozejmu Izrael "z pełną mocą" wróci do osiągania swoich celów

Premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiał z Joe Bidenem o uwolnieniu zakładników. Zadeklarował, że z zadowoleniem przyjąłby przedłużenie zawieszenia broni, o ile każdego dodatkowego dnia wolność odzyskiwałoby 10 jeńców.

Netanjahu zaznaczył, że po zakończeniu zawieszenia broni Izrael "z pełną mocą" wróci do osiągania swoich celów: "zniszczenia Hamasu, upewnienia się, że Gaza powróci do tego, czym była oraz uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników".