USA chcą odstraszyć Iran, by ten nie wsparł Hamasu w jego wojnie z Izraelem

Poprzedni atak lotnictwa USA na cele w Syrii miał miejsce 26 października. Wówczas zaatakowane zostały dwa obiekty wykorzystywane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i związane z nim grupy zbrojne.



W Syrii nadal stacjonuje ok. 900 żołnierzy USA. Kolejnych 2,5 tys. stacjonuje w Iraku. Obecność amerykańskich żołnierzy w tych krajach ma na celu przeciwdziałanie odrodzeniu się tzw. Państwa Islamskiego, które w 2014 roku utworzyło samozwańczy kalifat na części terytorium Iraku i Syrii.



W związku z wojną w Izraelu USA wysłały we wschodnią część Morza Śródziemnego dwie grupy bojowe lotniskowców, a ostatnio w rejon ten dotarł też amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. USA zwiększyły też liczebność swoich samolotów bojowych w regionie. Wszystko to ma na celu odstraszyć Iran i nie dopuścić do tego, by wojna Izraela z Hamasem rozszerzyła się na cały Bliski Wschód.