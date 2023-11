W Strefie Gazy są Polacy. Podjęto działania, by ich ewakuować

Źródło dyplomatyczne, na które powołuje się Reuters podaje, że ok. 7,5 tys. posiadaczy zagranicznych paszportów zostanie ewakuowanych ze Strefy Gazy w ciągu dwóch tygodni.

Czy Polska przyjmie uchodźców ze Strefy Gazy?

- Chcę powiedzieć jasno, że minister Rau zaapelował nie tak dawno o zawieszenie ognia i możliwość wypuszczenia osób, które chcą wyjechać z obszaru działań wojennych. Nasze stanowisko jest takie, że powinny zostać wstrzymane działania wojenne i umożliwić ewakuację tamtejszych obywateli - mówił wiceszef MSZ.

Mularczyk pytany był również o to, czy Polska jest gotowa na możliwość przyjęcia Palestyńczyków ze Strefy Gazy. - To jest decyzja rządu, premiera, prezydenta oraz UE. Jeżeli mamy do czynienia z działaniami wojennymi i uchodźcami wojennymi, to powinniśmy takie decyzję rozważać. Powinniśmy zrobić po pierwsze wszystko, by doszło do wstrzymania ognia, a po drugie by udzielić wsparcia i pomocy osobom, które uciekają przed działaniami wojennymi - powiedział. Wcześniej dodał, że rodzi się pytanie, "czemu kraje arabskie, które sąsiadują ze Strefą Gazy, nie chcą przyjąć Palestyńczyków".