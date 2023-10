Rosyjskie okręty uciekły z Sewastopola. W porcie nie ma dużej części Floty Czarnomorskiej

Zdjęcia z 2 października pokazują też, że okręt patrolowy Projektu 22160 po raz pierwszy pojawił się w porcie Teodozja na wschodnim Krymie, co - jak ocenia ISW - jest oznaką iż Rosjanie przebazowują okręty Floty Czarnomorskiej, kierując je do baz na głębszym zapleczu.



ISW ocenia, że Rosjanie mogli przenieść okręty do innych niż Sewastopol baz, by uchronić je przed atakami ukraińskiej armii, która w ostatnich tygodniach przeprowadziła udany atak m.in. na dowództwo Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu i stocznię w tym mieście (w tym ostatnim ataku poważnie uszkodzone zostały okręt desantowy Mińsk i okręt podwodny Rostów nad Donem). Jednocześnie, zdaniem think tanku, Flota Czarnomorska prawdopodobnie nadal będzie wykorzystywać port w Sewastopolu, który pozostaje bazą Floty.



Norweski analityk, były oficer marynarki wojennej Norwegii, Thord Are Iversen ocenił, że Rosjanie często dokonują ruchów Floty Czarnomorskiej po ukraińskich atakach, ale po pewnym czasie wracają do poprzedniego modelu działania.



Kontrofensywa: Na południu i wschodzie Ukraińcy nadal nacierają

Pisząc o kontrofensywie Ukrainy ISW zwraca uwagę, że Ukraińcy nadal prowadzą działania ofensywne w rejonie Bachmutu i w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Ukraińcy atakowali linię kolejową między Kliszczijiwką a Andrijiwką, a Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o "częściowym sukcesie" w walkach w tym rejonie.