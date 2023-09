Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, nie chciał we wtorek komentować doniesień o śmierci Sokołowa, odsyłając pytających do Ministerstwa Obrony Rosji.



Ukraińskie Siły Specjalne: Nasze źródła twierdzą, że admirał Sokołow nie żyje

Nowy minister obrony Ukrainy, w rozmowie z CNN nie chciał przesądzić czy admirał Sokołow zginął choć, jak dodał, jego śmierć byłaby "dobrą informacją dla wszystkich". - On przebywa na naszych tymczasowo okupowanych ziemiach... nie powinno go tam w ogóle być. Więc, jeśli jest martwy, to dobra wiadomość dla wszystkich, świadcząca o tym, że wyzwalamy nasze terytorium - powiedział Umerow.



W jednym z ukraińskich ataków na Sewastopol trafiona została tamtejsza stocznia, w której - na suchym doku - stały dwa okręty Floty Czarnomorskiej

Ukraińskie Siły Specjalne na swoim kanale w serwisie Telegram poinformowały we wtorek, iż "wyjaśniają" doniesienia o tym, jakoby Sokołow przeżył atak.



"Dostępne źródła podają, że dowódca Floty Czarnomorskiej jest wśród zabitych. Wiele osób nie zostało jeszcze zidentyfikowanych, ze względu na rozczłonkowanie ich ciał (wskutek ataku - red.)" - głosi oświadczenie ukraińskich Sił Specjalnych.



W ostatnim czasie Ukraińcy coraz częściej atakują z powietrza cele na Krymie, w tym w okupowanym Sewastopolu. W jednym z takich ataków trafiona została tamtejsza stocznia, w której - na suchym doku - stały dwa okręty Floty Czarnomorskiej. W wyniku ataku okręt desantowy Mińsk i okręt podwodny Rostów nad Donem zostały poważnie uszkodzone.