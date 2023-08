W opinii emerytowanego wojskowego prywatna armia Prigożyna potrzebna była Putinowi, ponieważ „jej dobrze wyszkolone oddziały skutecznie powstrzymywały kontrofensywne działania Ukraińców na kierunku bachmuckim”. „I to w czasie, kiedy regularna armia Rosji przechodziła poważny kryzys, i nie była w stanie wydzielić sił, które mogłyby zastąpić Wagnerowców. Prigożyn i jego oddziały walczące o zdobycie Bachmutu swoją obecnością na froncie dały czas Rosjanom na odbudowę odwodów, których w krytycznym czasie nie mieli” - tłumaczył.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Jewgienij Prigożyn, pasażer z listy Putina Czy śmierć szefa wagnerowców, jeżeli się ostatecznie potwierdzi, miałaby wpływ na sprawy, z którymi kojarzymy Prigożyna? Wątpliwe. Nie ma ludzi niezastąpionych, także wśród bandytów.

Po przerwaniu „puczu” grupa Wagnera „praktycznie została rozformowana”, a „zasadnicza jej część została przekierowana do Afryki do walki o interesy Kremla” - zwrócił uwagę weteran operacji w Iraku. „To, co miało miejsce na Białorusi było już tylko łabędzim śpiewem Wagnerowców. Los tej formacji zaczął się wypełniać. Dla Prigożyna i jego sztabu w nowej rzeczywistości najemniczych oddziałów rosyjskich nie było już miejsca. Kwestią czasu było, kiedy i w jaki sposób Prigożyn i wagnerowcy przejdą do historii” - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak, podkreślając, że los Prigożyna i jego współpracowników wypełnił się w „typowy dla Rosji sposób”.