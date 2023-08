Kolonizacja po rosyjsku. Do Mariupola sprowadzą się setki tysięcy Rosjan

Przeprowadzka do Mariupola 300 tys. Rosjan

Zakłada on, że do 2035 r. ma się tam przeprowadzić aż 300 tys. Rosjan. Wynika to z dokumentów wewnętrznych okupacyjnych władz regionu, do których dotarło CNO. Z dokumentów wynika też, że miejscową ukraińską ludność nadal zmuszają do wyjazdu do Rosji.

Zachęcić do przeprowadzki na „nowe terytoria” (tak nazywają w Rosji okupowane częściowo obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski Ukrainy) ma specjalny program hipoteczny, który prowadził rząd w Moskwie. Rosjanie, którzy zdecydują się na przeprowadzkę, mogą liczyć na kredyt hipoteczny (2 proc. w skali roku) na kwotę do 6 mln rubli (równowartość 258 tys. złotych) z 10-proc. wkładem własnym. Za te pieniądze trudno byłoby kupić kilkunastometrową kawalerkę w podmoskiewskich miejscowościach, a kredyty hipoteczne w stolicy zaczynają się od 11 proc. w skali roku.

Kilka tygodni temu w ramach rządowego programu ruszyła sprzedaż lokali w budynku mieszkalnym, który ma powstać w miejscu zniszczonego przez Rosjan słynnego „domu z zegarem” znajdującego się w centrum miasta. Z informacji miejscowych (rosyjskich) mediów wynika, że za jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 43 mkw. trzeba będzie zapłacić 5 mln rubli (równowartość 215 tys. złotych).

Niezależne rosyjskie media twierdzą, że Rosjanie z różnych regionów kraju rzeczywiście kupują mieszkania (również zniszczone) i przeprowadzają się do Mariupola. Kusi ich Morze Azowskie oraz leżący obok turystyczny Bierdiańsk. I nie odstrasza to, że zaledwie 80 kilometrów stamtąd przebiega linia frontu.