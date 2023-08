Wojna dronów między Rosją a Ukrainą: Znów ataki na Moskwę

Prawdopodobnie nawet cała powierzchnia zachodniej części kraju nie znajduje się w zasięgu radarów. Co bezlitośnie dla Rosjan wykorzystują Ukraińcy, atakując Moskwę od południa, zachodu i północnego zachodu.

Sama stolica jest broniona, ale pojawiają się inne problemy. – Drony bardzo trudno namierzyć w trakcie lotu: z powodu wysokiej zabudowy Moskwy oraz materiałów, z których są one zbudowane. Załogi systemów obrony mają tylko kilkadziesiąt sekund na wykrycie drona, wycelowanie w niego i otwarcie ognia – wyjaśnia były zastępca ukraińskiego szefa sztabu generalnego, gen. Ihor Romanenko.

- Nie uda się zapewnić 100-procentowej ochrony (stolicy) – dodał.

Jakie drony mogą zaatakować Moskwę?

Obecnie znane są trzy rodzaje ukraińskich dronów, które mają wystarczający zasięg, by dolecieć do rosyjskiej stolicy. To postsowiecki jeszcze, odrzutowy zwiadowczy bezzałogowiec Striż przerobiony na drona-kamikadze, ukraińskiej produkcji zwiadowczy dron UJ-22, również przerobiony na uderzeniowy oraz najmniej znany i najnowszy, uderzeniowy Bóbr. Wszystkie mają zasięg ponad 500 kilometrów.

Dzień przed atakiem na Moskwę, ukraiński dron spalił rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 (a drugi uszkodził) na lotnisku w obwodzie nowogrodzkim, nie mniej niż 650 kilometrów od granicy. Jednak rosyjscy wojskowi sugerują, że to nie był atak z Ukrainy, ale dywersja miejscowa. W lotnisko uderzył podobno dron typu helikopterowego, a one nie mają aż tak wielkiego zasięgu. Za to okazał się bardzo skuteczny, a żadnego dywersanta nie złapano.