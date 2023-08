Rosja musiała przejść na "radziecką technologię" rakiet z powodu problemów z mikroprocesorami

Ponieważ komponenty te podlegają kontroli eksportu, Rosja nie otrzymuje ich bezpośrednio, ale poprzez sieć pośredników z krajów trzecich. Według Nikkei, 75 procent amerykańskich mikroprocesorów jest dostarczanych do Rosji przez Hongkong lub Chiny. Jednocześnie niektóre z kluczowych komponentów zostały formalnie zakupione do użytku niewojskowego, na przykład do rosyjskiego programu kosmicznego.

"Istnieje wiele firm gotowych podjąć znaczne ryzyko, aby spełnić rosyjskie wymagania dotyczące zamówień" - przekazano w raporcie Kijowskiej Szkoły Ekonomii. Takie firmy znajdują się na całym świecie - w Czechach, Serbii, Armenii, Kazachstanie, Turcji, Indiach i Chinach.

Kraje zachodnie nakładają sankcje na niektóre z tych firm. Wielka Brytania nałożyła ograniczenia na tureckie firmy Turkik Union i Azu International "za ich rolę w eksporcie mikroelektroniki do Rosji, która jest niezbędna do działań wojskowych na Ukrainie".

W maju USA, UE i Wielka Brytania opublikowały listę 38 produktów i wezwały firmy na całym świecie do "zachowania należytej staranności w celu zapewnienia, że ostatecznym miejscem przeznaczenia tych produktów nie jest Rosja". Lista obejmowała szeroką gamę elektronicznych układów scalonych, półprzewodników, laserów i urządzeń nawigacyjnych.

Od tego czasu Turcja zawiesiła między innymi tranzyt do Rosji niektórych towarów objętych zachodnimi sankcjami.