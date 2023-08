Dlaczego rosyjska obrona powietrzna nie może przechwycić dronów wycelowanych w Moskwę?

Abbas Galiamow określa to zachowanie jako „strategię powstrzymywania, a nie ekspansji”. Mówi, że jest ona skierowana do prorządowych grup populacji. – Gdy codziennie pojawiają się złe wiadomości, ludzie łapią się za głowę i mówią: ´Wszystko jest u nas źle´. Wtedy są całkowicie straceni dla władzy państwowej. Stąd to zachowanie, jakby nic się nie stało – wyjaśnia politolog.

Uważa jednak, że ta strategia jest skazana na porażkę. – U ludzi powstaje rozdźwięk między rzeczywistością a propagandą. Następnie szukają alternatywnych źródeł informacji, a zaufanie do propagandy spada, przez co zmniejsza się liczba lojalnych obywateli – dodaje.

„Ataki na Rosję będą się nasilać”

Drugi atak dronów na moskiewskie City zmusił jednak Kreml, by ten przerwał zwykłe milczenie. Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji, 31 lipca nazwał ataki „aktem desperacji w obliczu porażki reżimu w Kijowie” oraz uspokajał, że zagrożenie terrorystyczne dla Moskwy i regionu na razie nie wzrośnie.

Ale już 1 sierpnia rzecznik Kremla, rozmawiając z dziennikarzami, skomentował ponowny atak: „Rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, to oczywiste i podejmowane są kroki”. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, przemawiając w rosyjskiej telewizji, porównała ataki w Moskwie do ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych.