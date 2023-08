Ukraina zagroziła rosyjskiemu handlowi na Morzu Czarnym, by przybliżyć koniec wojny

Pod naciskiem takich problemów w Dżeddzie zebrali się doradcy polityczni szefów państw (głównie rozwijających się), by rozmawiać o dyplomatycznych sposobach zakończenia rosyjskiej inwazji. Większość obecnych to przedstawiciele państw uzależnionych od importu zboża z Rosji (np. Egipt) lub wykorzystujących spadek cen na rosyjską ropę jako sposób na finansowanie własnego rozwoju gospodarczego (Indie, Chiny). Wszystkie one mogą mocno ucierpieć z powodu przerwania (lub ograniczenia) rosyjskiego importu przez Morze Czarne i idącego za tym skoku cen na ropę i zboże.

„Plan pokojowy” Zełenskiego. Trzy etapy debaty

Podstawą do czerwcowych rozmów w Kopenhadze był „plan pokojowy Zełenskiego”, który przewiduje m.in. wycofanie rosyjskich wojsk na granice z 1991 roku, wypłatę reparacji wojennych i powołanie trybunału międzynarodowego do sądzenia zbrodniarzy wojennych. Ale już wtedy część krajów rozwijających się oświadczyła, że się na niego nie zgadza. W Dżeddzie Ukraińcy nie forsowali swego planu, a inni nie domagali się od nich rezygnacji z niego. Za to wszyscy zgodzili się, że podstawą zawarcia pokoju musi być „poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne W jaki sposób ataki na rosyjskie cele morskie przyczyniają się do ukraińskiej kontrofensywy Uderzenia przeprowadzone przez Ukrainę na rosyjskie cele morskie są prawdopodobnie częścią ukierunkowanej kampanii, mającej na celu stworzenie korzystnych warunków dla kontrofensywy - informuje w swoim codziennym raporcie Instytut Studiów nad Wojną.

Rosji nie zaproszono na spotkania, co spotkało się ze zjadliwymi komentarzami ze strony Kremla. „Branie pod uwagę historycznego kontekstu. A on jest taki: państwa Ukrainy nie było do 1991 roku. To fragment rosyjskiego imperium. Branie pod uwagę bieżących realiów. A one są takie: Ukraina jest w stanie półrozpadu, a część jej terytoriów wróciła do Rosji. Ten pośrednik, który gotów jest przyznać te oczywiste rzeczy, ma szansę na sukces” – ogłosił były premier i były prezydent Dmitrij Miedwiediew.

Wydaje się, że w przypływach szczerości przenosi on do sieci społecznościowych opinie dominujące na Kremlu, choć niewypowiadane publicznie. Wynika z nich, że po prawie półtora roku wojny otoczenie Władimira Putina nadal odmawia Ukrainie podmiotowości. Rosja raczej więc nadal nie będzie zapraszana na kolejne spotkania.

Doradca ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak sądzi, że debaty nad „planem Zełenskiego” będą odbywały się w trzech etapach. W pierwszym rozmawiano z ambasadorami państw akredytowanymi na Ukrainie. W drugim (w Kopenhadze i Dżeddzie) – z doradcami szefów państw. Proces powinien zakończyć się spotkaniem na szczycie.