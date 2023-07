Ustawa wejdzie w życie 1 października 2023 roku.

Do już wprowadzonych w życie przepisów dołączają kolejne - tym razem to kary związane z rejestracja poborowych. Dotyczy to zarówno osób unikających poboru, jak i organów rejestrujących.

Wprowadza odpowiedzialność administracyjną za spóźnione powiadomienie lub zapewnienie obecności osób podlegających mobilizacji, a także za odmowę udzielenia pomocy w mobilizacji.

I tak - 30 tys. rubli zapłacą poborowi, którzy nie stawią się na wezwanie komisji poborowej bez ważnego powodu; 60-80 tys. rubli zapłacą urzędnicy, którzy nie zarejestrują kwalifikujących się rekrutów; 400-500 tys. rubli - taką karę przewidziano dla podmiotów prawnych, które nie zarejestrują kwalifikujących się rekrutów.