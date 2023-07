Wojna w Ukrainie. Ruszył dawno oczekiwany atak wojsk ukraińskich

Pojawienie się rezerw świadczyłoby o tym, że po ponad półtora miesiąca od rozpoczęcia ofensywy Ukraińcy sforsowali 7-10 kilometrów dzielących ich pozycje od głównej, umocnionej linii rosyjskiej obrony. W kilku miejscach zaczęły się walki o miejscowości będące centrami oporu na tej linii.

Jeśli prawdą są te wszystkie doniesienia to Ukraińcom udało się przełamać pierwszą linię obrony, niesamowicie zaminowaną, mimo rosyjskiej przewagi w powietrzu, która dotkliwie dawała się we znaki atakującym. Ale zmniejszą ją dopiero dostawy zachodnich samolotów na początku przyszłego roku.

Samo ukraińskie dowództwo tradycyjnie milczy. Zachodni i rosyjscy analitycy zalecają ostrożność w ocenie zarówno wielkości, jak głębokości ukraińskiego ataku. „Kilka okoliczności skłania do odnoszenia się z ostrożnością do informacji o „głównym ataku” w tym miejscu. W rosyjskich powiadomieniach na przykład pojawiły się znaczne różnice w ocenie zarówno ilości atakujących, jak i ich strat. W czasie poprzednich natarć takie różnice były znacznie mniejsze” – wstrzemięźliwie informuje amerykański Institute for the Study of War.

Za to już w środę wieczorem, w swym codziennym wystąpieniu telewizyjnym prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział: Dzisiaj nasi chłopcy na froncie osiągnęli niezłe rezultaty. Zuchy! Ale szczegóły później.

Z drugiej strony frontu

Potwierdził to inny zainteresowany, prezydent Władimir Putin. – Działania bojowe aktywizowały się znacznie. (…) Wszystko, co się działo w ostatnich dniach to jasny przykład masowego heroizmu naszych żołnierzy i oficerów – powiedział dziennikarzom.