Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 510 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje, by porozumienie zbożowe funkcjonowało dalej bez Rosji.

Rosyjska armia oskarżyła Ukrainę o próbę zmasowanego ataku dronami na cele na Krymie.



"Dziś w nocy udaremniono próbę reżimu kijowskiego, który chciał przeprowadzić atak terrorystyczny z użyciem 28 bezzałogowych statków powietrznych na terenie półwyspu krymskiego" - informuje resort obrony Rosji.



Z komunikatu strony rosyjskiej wynika, że 17 dronów zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą, a 11 - strąconych dzięki środkom walki radioelektronicznej (rozbiły się przed trafieniem w cele).



Nocny atak Rosji na Ukrainę: Port w Mikołajowie w ogniu

W nocy doszło też do rosyjskiego ataku na cele na Ukrainie, który miał miejsce niespełna dobę po ataku, w którym uszkodzony został Most Krymski. Rosja oskarżyła o atak służby specjalne Ukrainy, które miały zaatakować most z użyciem dronów nawodnych. Strona ukraińska nie komentuje tych oskarżeń.