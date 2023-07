Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 503 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 11 lipca w Wilnie rozpoczyna się szczyt NATO, w czasie którego Ukraina spodziewa się jasnego komunikatu co do swojej przyszłości w Sojuszu.

- Zdecydowałem się zwiększyć dostawy broni i sprzętu, by umożliwić Ukraińcom głębokie uderzenia, zachowując naszą doktrynę, która przewiduje umożliwienie Ukrainie obronę swojego terytorium - powiedział prezydent Francji, Emmanuel Macron, po przybyciu na szczyt NATO na Litwie.

Storm Shadow/SCALP - pociski do samolotów o zasięgu 250 km

Pociski SCALP w brytyjskiej wersji, Storm Shadow, są już dostarczane Ukrainie przez Wielką Brytanię i wykorzystywane przez ukraińską armię do rażenia celów na zapleczu frontu.



W manewrujące pociski SCALP/Storm Shadow, klasy powietrze-ziemia, mogą być uzbrajane ukraińskie myśliwce. Zasięg tych pocisków to ok. 250 km, ich prędkość - to ok. 1 000 km na godzinę.