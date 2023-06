Ukraina. Koniec kontrofensywy czy tylko taktyczna przerwa

A teraz jeszcze zwożą w ten rejon oddziały desantowe rozmieszczone wcześniej nad Dnieprem. Rosyjskie dowództwo sądzi, że po wysadzeniu tamy w Kachowce i powodzi nie będzie można sforsować rzeki, dlatego nie muszą jej chronić zbyt duże siły.

– Wokół Tokmaku rosyjscy saperzy rozmieszczają miny na polach tych ukraińskich mieszkańców, którzy odmówili przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa i paszportu – informuje z kolei ukraiński wywiad.

W tym rejonie Ukraińcy zaatakowali najlepiej ufortyfikowany przez Rosjan odcinek frontu. Mimo to ukraińskim żołnierzom udało się wyzwolić kolejną wioskę, Piatichatki na północny zachód od Tokmaku. Miejscowość, leżąca jedynie 10 kilometrów na wschód od dawnego brzegu Zbiornika Kachowskiego (po zniszczeniu tamy zbiornik bardzo się kurczy) i w której mieszkało tylko około 300 osób, nagle okazała się bardzo ważna.

„To nasza pierwsza linia obrony, jej zajęcie otwiera drogę na Melitopol” – piszą rosyjscy blogerzy wojskowi. Melitopol jest obecnie stolicą okupowanego obwodu zaporoskiego. Dlatego Rosjanie nagle wysłali do odbicia Piatichatek aż dwa bataliony ochotników z Osetii, co doprowadziło do dwudniowych, bardzo zajadłych walk o wioskę.

„Cały oddział został otoczony (przez Ukraińców – red.). Nikt z żołnierzy nie wycofał się, postanowili walczyć do ostatniego, w rezultacie prawie wszyscy zginęli” – tak sami Rosjanie opisali efekt tych walk. Śmierć poniósł zastępca dowódcy batalionu ochotników Sztorm Osetia Techow Aiwengo.

– Wyzwoliliśmy Piatichatki. To bardzo dobrze, bo to był bardzo silnie ufortyfikowany rejon. To będzie miało duży wpływ psychologiczny na „turystów” – stwierdził jeden z ukraińskich dowódców walczących w rejonie. „Turyści” to oczywiście Rosjanie. Poprzednio ukraińscy żołnierze nazywali ich Orkami (porównując z potworami z powieści J.R. Tolkiena), ale dowództwo w Kijowie prosiło, by „nie dehumanizowali wroga”, dlatego obecnie wojska szukają jakichś innych nazw dla agresorów.