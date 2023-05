Krajowa Rada Sądownictwa podjęła w piątek uchwałę o przystąpieniu do wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym. Kwestionuje rozszerzony test bezstronności sędziego, co ingeruje jej zdaniem w kompetencję KRS do wybierania kandydatów na stanowiska sędziowskie.