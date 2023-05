Rzecznik MSZ Łukasz Jasina wyraził opinię, że prezydent Ukrainy powinien przeprosić za rzeź wołyńską. Słowa przedstawiciela polskiej dyplomacji skomentował ukraiński ambasador w Polsce. Wasyl Zwarycz napisał na Twitterze, że "wszelkie próby narzucania prezydentowi Ukrainy lub Ukrainie, co powinniśmy zrobić w związku z naszą wspólną przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Pamiętamy o historii, jesteśmy gotowi do dialogu i wzajemnego zrozumienia, a jednocześnie wzywamy do szacunku i równowagi w wypowiedziach, zwłaszcza w złożonej rzeczywistości ludobójczej agresji Rosji na naród ukraiński".

Portal wPolityce.pl zapytał wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, czy MZS zamierza zareagować na tę wypowiedź. - Nie powinniśmy szukać problemów na siłę. Teraz nie jest czas na szukanie problemów we wzajemnych relacjach, a skupmy się raczej na tym, żeby wspierać Ukrainę - odpowiedział Wawrzyk, odnosząc się do stanowiska ambasadora Ukrainy. - Nie twórzmy problemów we wzajemnych relacjach, nie zajmujmy się tym. To nikomu nie sprzyja poza Rosją – dodał.