F-16 dla Ukrainy. Kiedy myśliwce mogą pojawić się na froncie?

Kiedy zobaczymy odrzutowce F-16 nad Ukrainą? Analityk wojskowy Sean Bell uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chciałby, by to nastąpiło tak szybko, jak to tylko możliwe, jednak do spełnienia jest kilka czynników.

- Dwa główne to szkolenie pilotów. Stany Zjednoczone oceniły dwóch ukraińskich pilotów w swoim systemie szkoleniowym i uważają, że szkolenie zajęłoby im rok, ale w rzeczywistości, dzięki intensywnym symulatorom, szkoleniom lotniczym, umiejętnościom naziemnym itp. mogą zejść do czterech miesięcy dla doświadczonych ukraińskich pilotów - powiedział w rozmowie ze Sky News.

- Inną kwestią jest to, jak dostarczyć im samoloty, ponieważ każdy kraj ma inny zestaw tych F-16 z różnymi radarami, różnymi przełącznikami, różnymi układami elektrycznymi - dodał.

- Gdyby każdy kraj przekazał po jednym samolocie, można by uzyskać odpowiednią liczbę. Ale każdy z nich miałby do dyspozycji zupełnie inny samolot. To oczywiście nie zadziałałoby. Trzeba nad tym popracować - wyjaśnił.

Bell wskazał również, że F-16 będą szczególnie narażone na ataki. W tym celu konieczne będzie zapewnienia odpowiedniej obrony powietrznej. - Inną rzeczą, którą muszą zrobić, jest upewnienie się, że ich własne ukraińskie systemy obrony powietrznej nie wycelują i nie zestrzelą go - powiedział.