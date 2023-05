Think tank: Ukraińskie kontrataki w pobliżu Bachmutu wyeliminowały zagrożenie rosyjskim okrążeniem

Kontrataki "najprawdopodobniej wyeliminowały zagrożenia rosyjskiego okrążenia sił ukraińskich w Bachmucie i zmusiły rosyjskie wojska do przydzielenia ograniczonych sił wojskowych do obrony przed działaniem ofensywnym, zgodnie z prawdopodobnymi intencjami ukraińskiego dowództwa" - informują eksperci amerykańskiego think tanku.

Reklama

Wcześniej, 19 maja, Serhij Czerwaty, rzecznik Wschodniego Dowództwa Operacyjnego ukraińskiej armii, potwierdził, że siły ukraińskie przejmują inicjatywę w pobliżu Bachmutu.

Ukraińskie wojska posunęły się do 500 metrów w niektórych obszarach linii frontu w dniach 18-19 maja - powiedział Czerwaty. ISW informuje, że siły ukraińskie posunęły się również o 1000 metrów w innym obszarze.