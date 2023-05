- Jeśli nadejdzie wrzesień, a Ukraina nie osiągnie znaczących zwycięstw, międzynarodowa presja (na Zachód - red.), by zmusić ją do rozpoczęcia negocjacji, będzie ogromna - mówi inny urzędnik. - To samo dotyczy Rosji, jeśli ukraińska kontrofensywa skieruje jej (wojska - red.) do odwrotu - dodał

Sojusznicy Ukrainy liczą na to, że planowana kontrofensywa zakończy się sukcesem, co zmusi Władimira Putina do negocjacji warunków zakończenia konfliktu. Wywołałoby to również w Kijowie większą otwartość na rozpoczęcie rozmów.

- Kijowowi mówi się: to jest maksimum, jakie możesz uzyskać - mówi o zachodnim wsparciu europejski urzędnik.