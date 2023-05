Zmobilizowani Rosjanie nie mogą dołączać do Grupy Wagnera. Grozi za to więzienie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 446 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Europy przybywa w poniedziałek specjalny wysłannik chińskiego MSZ, Li Hui, który ma rozmawiać o planie pokojowym mającym zakończyć wojnę na Ukrainie.

- Zmobilizowanym mężczyznom, którzy przejdą do Grupy Wagnera grozi do 15 lat więzienia. Jeśli dostaną się do jednostek, niech pozostaną w tych jednostkach i wykonają zadania, które przed nimi stoją. Nie mogą opuszczać wojska na froncie - powiedział rosyjski generał.

Deputowany Dumy Państwowej nazwał firmę Jewgienija Prigożyna "nielegalną grupą zbrojną". - Rosja musi mieć absolutny monopol na tworzenie, rozwój i wykorzystanie sił zbrojnych. Żadne prywatne firmy nie mogą być blisko - skomentował.

W ubiegłym tygodniu mobilizowani z obwodu uljanowskiego nagrali wiadomość, w której proszą o przyłączenie do Grupy Wagnera z powodu braku prowiantu, amunicji i ewakuacji rannych.